Manchester City su Branthwaite: l'Everton fissa il prezzo, lo voleva la Roma

Sarà un'estate calda per il mercato dei difensori centrali. Da De Ligt a Buongiorno, da Araujo a Hermoso, la lista dei giocatori che possono cambiare maglia nella prossima finestra è lunga e ricca.Anche perché a muoversi sul mercato dei centrali ci sono i più grandi club al mondo. Ilad esempio, oltre a Mbappé, lavora per un centrale di prospettiva e ha messo gli occhi su, classe 2005 rivelazione del, ed è pronto a fare sul serio. Una mossa che fa felice il- Anche la squadra allenata da Pep Guardiola cerca un nuovo difensore e con il Real concentrato su Yoro i Citizens possono trovarsi la strada spianata per un altro obiettivo: come evidenziano media britannici e spagnoli, il City monitora con grande attenzione, classe 2002 dell', fresco di convocazione da parte dell'Inghilterra di Southgate per le amichevoli con Brasile e Belgio.

- L'uscita di scena dei blancos facilita le operazioni per il club di Manchester, ma il colpo resta comunque complicato soprattutto per i costi: la richiesta dell'Everton è di almenoper sedersi al tavolo delle trattative.- Il nome di Branthwaite è noto anche in Italia, perché fino a meno di un anno fa - la scorsa estate - lalo aveva seguito per provare a portarlo in Serie A, affascinata dalle prestazioni dell'inglese nella stagione in prestito al. Non se ne fece nulla e ora i costi rendono proibitivo un nuovo assalto giallorosso.