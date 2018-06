L'Italia Under 19 si è qualificata per la fase finale dell'Europeo di categoria che si disputerà in Finlandia dal 16 al 29 luglio. Gli Azzurrini, inseriti nel girone con Finlandia, Portogallo e Norvegia si sono ritrovati nel centro sportivo di Milanello per uno stage di preparazione verso il torneo a un mese di distanza dal calcio d'inizio della gara inaugurale contro i padroni di casa.



E per fare il punto sulla preparazione dell'Europeo, sugli obiettivi prefissati, ma anche sulla splendida stagione vissuta con la maglia dell'Inter e che lo sta portando alla cessione per 7 milioni di euro all'Atalanta, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com Davide Bettella, difensore centrale classe 2000 e colonna portante del gruppo Azzurro. Dopo le vittorie di Supercoppa, Tornero di Viareggio e Scudetto Bettella non si accontenta e sogna la vittoria anche dell'Europeo Under 19.