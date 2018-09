Bombastica, biondissima e seguitissima. Bianca Gascoigne, la figlia dell'indimenticato Paul Gascoigne, si è nuovamente rifatta il look, un po' come accaduto al padre nell'ultimo mese anche se per motivi estremamente differenti. Se Gazza si sta rimettendo a lucido (come mostrano le ultime foto postate sui social) per uscire definitivamente dal tunnel della droga e dell'alcolismo che lo hanno portato ad un passo perfino dal suicidio, per Bianca la scelta è dettata da motivi puramente estetici.



E una delle ultime foto postate su instagram certifica l'ultimo ritocco totale completato in clinica da Bianca. "Recuperando dal mio ultimo intervento super rapido" e una foto con un abito rosso che copre tutte le sue forme. A specificare gli interventi è stata la clinica, taggata immancabilmente, e che ha specificato postando un'altra foto della figlia di Gascoigne come gli interventi siano stati al seno, ingrandito, e al sedere, tonificato e scolpito alla brasiliana.