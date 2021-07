Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile del Milan, è intervenuto sulla Gazzetta dello sport per parlare di Tommaso Pobega: "Mezzali così fanno la fortuna di ogni allenatore e Tommaso può migliorare ancora. Una volta suo padre mi chiese se fossimo sicuri di aver visto in lui un grande talento. Gli risposi che se fosse andata male, avrebbe giocato almeno in Serie C. Ma non ho mai avuto dubbi: Pobega è uno da Champions“.