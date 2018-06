Intervistato da MilanNews.it, l'ex responsabile dello scouting Under 14 rossonero Mauro Biancessi, ora responsabile del settore giovanile della Lazio, ha svelato il più grande rimpianto al Diavolo: "Nel settembre del 2011, lavorando in prima squadra, mi era stato chiesto di andare a prendere un giovane che nell’arco di un anno avrebbe potuto essere un crack. 10 giorni dopo arrivai con il nome di un ragazzo sconosciuto, che giocava poco nella seconda squadra del Manchester United, che era Paul Pogba. Si sono incontrati subito Galliani e gli agenti del gruppo Raiola, ma le richieste economiche erano così alte che, in quel momento, il Milan non poteva spendere 5 milioni di euro per un ragazzo che non giocava. 8 mesi dopo, alle medesime condizioni economiche, è stato fatto alla Juventus".