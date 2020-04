Si è conclusa oggi la quarta giornata della Vysshaya Liga, campionato di massima divisione della Bielorussia. Nel posticipo tra lo Slavia Mozyr e il Rukh Brest poco spettacolo e nessuna rete, con la sfida che è finita 0-0. Da segnalare un cartellino rosso a Diallo, che ha preso due gialli in 10 minuti, lasciando gli ospiti in inferiorità numerica.



In Nicaragua, invece, nella notte si è giocato il posticipo della 16esima giornata di Liga Primera, che ha visto la vittoria del Ferretti in casa dell’Ocotal. Decisiva la rete di Leandro Figueroa, esterno argentino ex Newell’s Old Boys e Central Cordoba.