Nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Oliver Bierhoff ha commentato anche l'arrivo di Achraf Hakimi all'Inter: "Molto bravo, ha deciso parecchie partite a Dortmund con la sua velocità, sono convinto che farà bene all'Inter. E' agile, mobile, buono. Sorpreso del suo arrivo? Un po' sì, squadre come Inter, Milan e altre, escluso la Juve, non hanno avuto la continuità che ti dà certezza di giocare le coppe. Se vai via dal Borussia in cui hai un ambiente meraviglioso e una squadra che lotta sempre per il campionato e gioca la Champions, il passo che fai deve essere grande. Però giocare a Milano affascina sempre, ci sarà stato qualcosa che lo ha portato lì, forse un sogno da bambino".