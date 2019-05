La Lazio si allena. I ragazzi di Inzaghi non festeggeranno il primo maggio, alle 11 tutti sul terreno di gioco. Dopo il giorno di riposo concesso alla squadra, bisogna fare sul serio. Domenica all'Olimpico arriva l'Atalanta, sarà un assaggio e un preludio della finale di Coppa Italia del 15 maggio. Inzaghi dovrà valutare l'infermeria: out da tempo Berisha e Lukaku, non ci saranno nemmeno Radu e Durmisi.



INFERMERIA LAZIO - Milinkovic viene monitorato ogni giorno, sta lavorando in piscina, a parte, ha scongiurato la lesione ma la sua caviglia gonfia preoccupa. Al gruppo degli infortunati si è aggiunto Patric: si è presentato in clinica Paideia, ha un fastidio alla coscia sinistra. Lunedì non si è visto in campo Luis Alberto ma dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi: non ci sarà Lulic, squalificato.