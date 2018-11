Il peggiore degli incubi per ilè diventato realtà:starà fuori a lungo dopo l'intervento chirurgico per la lesione della giunzione miotendinea al gemello mediale del polpaccio destro.: uno scenario che costringe i rossoneri a guardare avanti, alle prossime settimane ma già con un occhio a gennaio, tra sogni e terribili insidie.L'idea di Leonardo e Maldini è di reperire dal mercato il sostituto dell'argentino, con un sogno ben chiaro in mente:. Il connazionale di Biglia è la prima scelta, già corteggiato nelle scorse sessioni di mercato gradirebbe il ritorno in Serie A, ma c'è da fare i conti con le richieste dello, il Diavolo spera di ammorbidire le pretese e strappare un pagamento iper-dilazionato, sulla scia di quanto avvenuto con Paquetá. Non solo sogni, il Milan deve anche fare i conti con un altro incubo,. Tradotto: praticamente impossibile mettere a segno un colpo oneroso, dovendo virare su operazioni low cost o a costo zero.Tra un sogno e un incubo, il Milan intanto può ripartire da una certezza:, tornato tra i convocati di Gattuso nella trasferta di Udine dopo un avvio di stagione da separato in casa. La sosta offre l'occasione di lavorare sull'ex capitano non solo dal punto di vista fisico per entrare in condizione, ma anche dal punto di vista tattico per integrarlo in schemi di squadra ai quali, non ha mai preso parte. Le alternative interne, d'altronde, non lasciano grande scelta a Gattuso:è identificato come mezzala,per quanto ben inserito nelle dinamiche di spogliatoio non ha avuto grandi occasioni per rilanciarsi finora e i rossoneri non possono permettersi azzardi: perché senza Biglia e con possibilità di mercato ancora incerte, il Milan è chiamato a trovare soluzioni immediati per una situazione di grande emergenza.@Albri_Fede90