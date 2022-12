Biglietti invenduti con la Francia? Nessun problema: il Marocco li compra e li regala ai tifosi. Più di 10mila biglietti gratis per i sostenitori della squadra di Regragui in vista della semifinale con la Francia. Erano rimasti invenduti, così la Federazione calcistica marocchina, in coordinamento con la FIFA e il comitato organizzatore dei Mondiali, li ha comprati e distribuiti: "Abbiamo comprato il resto dei biglietti invenduti nello stadio e li abbiamo distribuiti ai nostri tifosi nei pressi dello stadio Al Janoub", ha confermato il presidente federale Fouzi Lekjaa.



VOLI PERMETTENDO - Saranno quindi 50mila gli spettatori di Francia-Marocco, voli permettendo. Moltissimi tifosi dei Leoni dell'Atlante hanno usufruito dell'apporto della compagnia aerea di bandiera per raggiungere il Qatar, con il Ministero dei Trasporti che aveva predisposto un ponte Casablanca-Doha con 30 tratte in più per permettere ai marocchini di arrivare in Qatar. Tuttavia, la Royal Air Maroc questa mattina ha cancellato stamattina tutti i voli previsti per Doha all’improvviso e quindi i 50mila tifosi attesi per la semifinale sono in forte dubbio. L'agenzia Reuters ha pubblicato la mail con cui la compagnia aerea ha avvisato chi si apprestava al decollo: "A causa di restrizioni imposte dal governo qatariota, Royal Air Maroc è spiacente di informare i clienti della cancellazione dei voli operati da Qatar Airways".