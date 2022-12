Questa sera si decide la seconda finalista dei Mondiali in Qatar, alle 20 si sfidano Francia e Marocco. I Bleus devono valutare le condizioni di Upamecano e Rabiot, che hanno saltato la rifinitura, ma dovrebbero essere entrambi della partita. Per i Leoni dell'Atlante verso il rientro Aguerd e Mazraoui (in alternativa pronti El Yamiq e Attiyat Allah), buone possibilità di vedere dal 1' anche Saiss.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

La partita tra Francia e Marocco, seconda semifinale dei Mondiali in Qatar, si gioca allo Stadio Al Bayt di Al Khor, con calcio d'inizio alle 20. Il match sarà trasmesso in tv su RaiUno, in streaming su RaiPlay.



LE PROBABILI FORMAZIONI

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.



MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.