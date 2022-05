Viste le tante richieste che stanno arrivando in merito all’inizio della prevendita dei biglietti di #SassuoloMilan, si comunica che per la definizione di tale data siamo in attesa della programmazione, da parte di @SerieA, del giorno e dell’orario in cui sarà disputato il match. — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) May 16, 2022

A dodici anni dall’ultima volta, lo Scudetto verrà assegnato nel turno finale di campionato.Ai rossoneri, per laurearsi Campione d’Italia per la diciannovesima volta della loro storia, basterà un pareggio. Ancora non c'è l'ufficialità (è attesa domani in giornata), ma entrambe le sfide dovrebbero giocarsi domenica 22 maggio, con calcio d’inizio alle ore 15, per garantire la contemporaneità.- Il Sassuolo, sul proprio profilo Twitter, ha specificato di essere in attesa di comunicazioni dalla Lega Serie A: "da parte di Serie A, del giorno e dell’orario in cui sarà disputato il match".