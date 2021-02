Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon, ha parlato a Sky Sport del futuro di Takehiro Tomiyasu raccontando anche alcuni retroscena legati anche al Milan.



A domanda diretta sull'interesse dei rossoneri Bigon non ha smentito: "​È un ragazzo giovane, con un solo campionato nel calcio vero e con tanti margini di miglioramento. È un giocatore da categoria superiore e in tanti sia in Italia sia all’estero ce lo hanno chiesto. Deve continuare a lavorare, crescere nella malizia e nella cattiveria agonistica”.