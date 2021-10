Il Milan ha approvato oggi, nell'assemblea dei sci rossoneri, il bilancio al 30 giugno 2021 e da questo emergono alcune delle cifre ufficiali del calciomercato: complessivamente, le operazioni nella campagna trasferimenti 2020/21 hanno comportato acquisizioni per 70,2 milioni di euro, tra queste il Milan ha già contabilizzato anche operazioni concluse nell'estate 2021.



LE CIFRE



Fikayo Tomori: 600 mila euro di prestito oneroso + 28,8 milioni (300mila euro di commissioni agli agenti);



Mike Maignan: 14,3 milioni (1,5 milioni di commissioni per gli agenti);



Ante Rebic: 6,7 milioni, di cui il 50% andato alla Fiorentina (1,3 milioni di commissioni agli agenti);



Alexis Saelemaekers: 5,2 milioni;



Jens-Petter Hauge: 4,8 milioni (480mila euro di commissioni agli agenti);



Simon Kjaer: 3,7 milioni;



Ciprian Tatarusanu: 1 milione (300mila euro di commissioni agli agenti);



Pierre Kalulu: 1 milione (570mila euro di commissioni agli agenti);



Mario Mandzukic: 400mila di commissioni;



Brahim Diaz: 200mila euro per il prestito oneroso;



Sandro Tonali: 10 milioni per il prestito oneroso;



Diogo Dalot: 500mila euro per il prestito oneroso;



Souhalio Meite: 500mila euro per il prestito oneroso;



Zlatan Ibrahimovic: 800mila euro di commissioni in quanto svincolato);