Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, è stato salutato dai suoi ex tifosi, quelli dell'Inter, squadra per la quale fa il tifo e con la quale è cresciuto. Nel riscaldamento prima di Inter-Fiorentina, la Curva Nord nerazzurra gli ha dedicato dei cori e uno striscione con su scritto "Biraghi, la Nord sarà sempre casa tua".



E LA FIORENTINA? - Il terzino ha risposto battendosi la mano sul cuore e questo ha scatenato i mugugni del settore ospiti, da cui sono piovuti fischi per il numero 34, mai troppo amato dalle parti di Firenze nonostante la fascia al braccio.