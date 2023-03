L'allenatore della Fiorentina, Vicenzo Italiano ha dichiarato dopo la vittoria nell'andata degli ottavi di finale in Conference League contro il Sivasspor: "Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio subito, siamo stati un po' superficialotti nella doppia occasione con Bonaventura e Jovic. Barak, Sottil e Kouamé sono entrati bene dalla panchina. Ci teniamo stretto questo 1-0, tra una settimana andremo a giocarci la qualificazione in Turchia sapendo che sarà difficile. Non ho capito l'ammonizione a Biraghi, anzi mi ha fatto arrabbiare perché non stava perdendo tempo. Era diffidato e salterà il ritorno per squalifica".