Inter e Fiorentina continuano a trattare per definire lo scambio Biraghi-Dalbert. In mattinata c'è stato un summit tra i vertici della società gigliata e Mario Giuffredi, l'agente dell'esterno viola. Ai microfoni di Sportitalia, l'agente ha fatto il punto della situazione sulla trattativa con i nerazzurri, svelando pubblicamente quale è la volontà del giocatore: "Il destino di Biraghi? Deciderà la Fiorentina. E’ un giocatore loro, di propiretà loro, è giusto che la Fiorentina faccia tutte le riflessioni possibili che deve fare. Decideranno loro il futuro, visto che adesso c’è anche grande cordialità e tranquillità nel ragionare su tutto".



LA VOLONTA' DI BIRAGHI - "Biraghi vuole andare all'inter, questa è la volontà del ragazzo, ma non deve dimenticare che la Fiorentina l’ha portato in Nazionale. Quindi è giusto che la Fiorentina decida con calma se ci sono i presupposti per fare Biraghi all’Inter”.



SULLA PROSSIMA PARTITA - "Biraghi sarà a disposizione di Montella, il giocatore è pagato e deve essere a disposizione, poi il mister farà le sue valutazioni. Deve comportarsi in maniera professioniale, visto che comunque la Fiorentina non gli ha mai negato niente, ed è giusto che si metta a disposizione. Poi, se ci saranno i presupposti per fare le cose, allora si faranno, altrimenti proseguiremo con la Fiorentina".