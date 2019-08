Inter e Fiorentina al lavoro, insieme, per sbloccare l’intrigo esterni. I nomi sono sempre gli stessi: Cristiano Biraghi e Dalbert. I nerazzurri da settimane spingono per il mancino italiano, bloccato però dalle resistenze del brasiliano, attratto dal ritorno a Nizza. Ma le cose potrebbero cambiare a breve.



L'APERTURA - Sembra sfumato il passaggio di Dalbert al Nizza, elemento centrale per l'effetto domino che genera. A catena, Inter e Fiorentina sono tornate a parlare dello scambio tra il brasiliano e Biraghi. L’intesa tra le due società c’è, da tempo. Che sia un doppio prestito con obbligo di riscatto o un trasferimento a titolo definitivo, poco cambia. Biraghi sogna l’Inter, vuole provare il grande salto. Il nodo è sempre stato rappresentato dalla volontà di Dalbert, che spingeva per il Nizza. Ora, secondo quanto appreso da calciomercato.com, Dalbert ha aperto al trasferimento alla Fiorentina. I dialoghi vanno avanti, c’è la volontà da parte di Marotta e Pradè di chiudere nel minor tempo possibile. Conte aspetta Biraghi, Dalbert può rilanciassi a Firenze.