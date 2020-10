L'esterno della Fiorentina Cristiano Biraghi al termine del match contro l'Udinese ha parlato così ai microfoni di Sky Sport. "Siamo un'ottima squadra, è il mio terzo anno qua ed è la Fiorentina più forte. C'è qualità ed esperienza, penso che piano piano stiamo amalgamando il gruppo. Dobbiamo pensare di domenica in domenica, bisogna fare le cose fatte bene".



Le voci sull'allenatore incidono per voi?

"Chi è qui da più tempo come me sappiamo la pressioni, diciamo ai nuovi che è una cosa normale. E' una piazza ambiziosa che pretende molto, noi siamo con l'allenatore e con lui possiamo fare un buon lavoro".