Il giocatore della Fiorentina Cristiano Biraghi ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'amichevole contro l'Arezzo, vinta 1-2 dalla squadra viola: "Le amichevoli ci sono servite per capire dove dobbiamo migliorare. Da domenica si inizia a fare sul serio, veniamo da una ottima di preparazione e da un grande lavoro. Quest’anno il livello della Serie A si è alzato, tutte le partite saranno difficili. Da noi sono arrivati giocatori nuovi ma in buona parte siamo quelli dell’anno scorso, sappiamo come si lavora con il mister. Adesso metteremo sul campo tutto quello su cui abbiamo lavorato”. Ha poi continuato: “Stasera abbiamo fatto un po’ di errori che da domenica non dovremo più fare. L’importante è continuare ad insistere sui nostri concetti. Ai tifosi dico grazie perché i numeri degli abbonamenti sono importanti e significa che hanno fiducia in noi. Noi daremo il massimo per cercare di ripagare questa fiducia. Dobbiamo ripartire dall’entusiasmo della seconda metà di stagione, ci è servito molto. L’Europa? Rispetto all’anno scorso è un anno che giochiamo insieme e sono arrivati giocatori di valore. Dobbiamo fare meglio di un anno fa, e fare meglio di conseguenza significa arrivare in Europa".