Mirko Valdifiori, neo acquisto della Spal, ha parlato in conferenza stampa: "Sono contento, carico e affascinato dalla Spal e dal suo progetto di crescita. Qui si può fare bel calcio. Per me gli ultimi mesi sono stati difficili, ma ho sempre pensato ad allenarmi e sento che qui ci sono tutti i presupposti per tornare a sentirmi un giocatore importante. Ho esordito in una partita bellissima e i compagni mi hanno aiutato molto. A Bologna non vincevamo da tantissimo, ho trovato una Spal tosta in cui ogni elemento si aiuta l’uno con l’altro. Il mio meglio l’ho sempre dato giocando davanti alla difesa, dove posso essere al centro del gioco. Prediligo verticalizzazioni e scambi veloci così come voleva mister Sarri a Empoli, allora da neopromossa investimmo molto sull’unità e sull’organizzazione di squadra che vengono anche prima dei valori tecnici. Spero di imparare presto ciò che mister Semplici mi chiede. Ce la possiamo giocare alla pari con tutti, come in tutte le squadre anche qui c’è della concorrenza ma è normale. Avere tanti giocatori di qualità aiuta e io mi farò trovare pronto".