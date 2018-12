io sto bene alla Fiorentina. Molto bene", parola di Cristiano Biraghi. Il giocatore viola, in un'intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, ha analizzato le voci di mercato che lo vorrebbero vicino alle milanesi. Per il terzino sinistro non sono state tutte rose e fiori: "Ora invece ho un rapporto splendido con la gente di Firenze. I tifosi viola sono esigenti e hanno la critica facile. Ma sono sempre vicini alla squadra. Prima del derby con l’Empoli sono venuti a incoraggiarci. E anche quando siamo passati in svantaggio non hanno mai smesso di incitarci", mentre sul gol decisivo con la maglia della Nazionale contro la Polonia non esita a dire: "Un momento fantastico. Ma non mi sono montato la testa. Un calciatore vive sulle montagne russe. Un giorno sei un fenomeno, il giorno dopo non ti vuole più nessuno. Equilibrio è la mia parola d’ordine". "Un anno fa il Milan, ora l’Inter. Sono voci che fanno piacere, ma. Molto bene", parola di. Il giocatore viola, in un'intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, ha analizzato le voci di mercato che lo vorrebbero vicino alle milanesi. Per il terzino sinistro non sono state tutte rose e fiori: ". I tifosi viola sono esigenti e hanno la critica facile. Ma sono sempre vicini alla squadra. Prima del derby con l’Empoli sono venuti a incoraggiarci. E anche quando siamo passati in svantaggio non hanno mai smesso di incitarci", mentre sul gol decisivo con la maglia della Nazionale contro la Polonia non esita a dire: ". Ma non mi sono montato la testa. Un calciatore vive sulle montagne russe.Un giorno sei un fenomeno, il giorno dopo non ti vuole più nessuno. Equilibrio è la mia parola d’ordine".



PRESENTE - Un solo obiettivo: "Vogliamo tornare in Europa". Per farlo, però, serviranno altre vittorie, a partire dalla prossima partita contro il Milan: "Giocando la partita perfetta. I rossoneri sono quarti in classifica pur non avendo disputato, per il momento, un grande campionato. Attenti a pensare a un Higuain in crisi. L’argentino può inventare un gol in qualsiasi momento. E dalla mia parte dovrei incrociare Suso. Vietato distrarsi". Alla base della sua crescita, il mister Stefano Pioli: "Che non bisogna mai smettere di voler migliorarsi". Infine, un commento sull'esultanza polemica di Simeone dopo il gol all'Empoli: "Giovanni lotta sempre con il cuore. Ha sbagliato ma non voleva offendere nessuno. E ha chiesto subito scusa. Il Cholito è una bomba pronta a esplodere, può aiutarci molto con le sue reti".