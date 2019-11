Ilvince contro la, vola in vetta al Gruppo della Serie C e si gode un'atmosfera magica. Nella quale si trova alla perfezione Alessandro: l'attaccante del Lane, classe '86, in seguito a uno dei gol dei suoi compagni, ha preso in prestito una birra dal settore ospiti, bevendone un goccio prima di tornare in campo. L'esultanza è virale, e ladiventa...