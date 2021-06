prima di incontrare l’Austria e, di fatto, non aderiranno alla protesta contro il razzismo per la quale Lukaku e tutti i suoi compagni del Belgio si sono fatti portabandiera.. Ovvero quella di un gruppo di giovani “liberi” sotto tutti gli aspetti e sostenuti da una filosofia autenticamente border line rispetto a quella poco illuminata e niente illuminista che governa il mondo del calcio.Rimanere in piedi, come del resto faranno anche gli austriaci, ha un significato molto preciso e per nulla giustificabile con la teoria del “non schieramento”.che si sta battendo a livello internazionale contro la violenza perpetuata sul piano socio politico contro le persone di pelle nera. Si era portati a pensare che l’ultimo anno e mezzo di tragedia globale avesse modificato in meglio il pensiero comune e le azioni umane come suggerito da Francesco.Per giustificare la loro decisione di “signori non so da che parte stare” i giocatori azzurri portano avanti una teoria non soltanto discutibile ma addirittura ridicola o comunque fasulla come una banconota stampata da Totò e Peppino. Ricordando ciò che era accaduto contro il Galles, con cinque atleti in ginocchio e gli altri in piedi, ora si proclama la necessità di assumere una linea comunePeccato che la linea comune che sarebbe stata scelta non sia quella della giusta protesta ma di un silenzio gestuale imbarazzante e retrogrado.. Cari azzurri, Mancini e Vialli compresi, essere simpatici, divertenti, fuori dagli schemi e bravi non basta.