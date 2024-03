Genoa, Gudmundsson nella storia del calcio europeo come CR7 e Van Nistelrooij

Marco Tripodi

I tre gol messi a referto questa sera da Albert Gudmundsson con la maglia della nazionale islandese contro Israele proiettano l'attaccante del Genoa nella storia del calcio europeo.



Prima di lui, infatti soltanto l'olandese Ruud van Nistelrooij era riuscito nell'impresa di realizzare una tripletta in una partita di spareggio alla fase finale del campionato europeo. L'ex centravanti di Manchester United e Real Madrid la mise a segno oltre vent'anni fa, il 19 novembre 2003 nella gara di ritorno contro la Scozia vinta dagli Oranje con un tennistico 6-0 che permise loro di staccare il pass per il Portogallo, dove si tenne l'Europeo nell'estate successiva.



Esattamente dieci anni più tardi, il 19 novembre 2013, van Nisterlrooij fu imitato da un suo compagno di squadra ai tempi dello United.. A portarsi il pallone a casa direttamente dallo stadio di Stoccolma fu in quel caso Cristiano Ronaldo che vinse lo scontro ravvicinato con Zlatan Ibrahimovic regalando al Portogallo un 3-2 in terra svedese decisivo per la qualificazione al mondiale brasiliano.



Sempre a livello di qualificazioni mondiali, l'ultimo giocatore a riuscire a realizzare in una tripletta in un playoff internazionale fu un'altra conoscenza dei Red Devils, il futuro interista Christian Eriksen che la mise a segno nel novembre 2017 in Irlanda con la Danimarca.