Domenica a Milano c'è il blocco del traffico. Una decisione presa dal sindaco Giuseppe Sala a causa degli alti livelli di smog registrati in città. Lo stop alle auto e alle moto sarà in vigore dalle ore 10 alle 18 su tutto il territorio cittadino, ma sono previste delle deroghe. Come ad esempio per i tifosi che si recheranno allo stadio Meazza per la partita Milan-Hellas Verona.