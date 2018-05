Mediapro si rivolge a Elliott per ottenere un prestito. E' quello che riporta oggi Bloomberg, affermando che il gruppo audiovisivo spagnolo di Barcellona che ha rilevato i diritti della Serie A ha chiesto soldi in prestito alla società statunitense di gestione degli investimenti che ha fornito prestiti al presidente del Milan Yonghong Li. Ecco l'articolo completo tradotto: "Il fondatore di Elliott Management Corp. Paul Singer e MediaPro hanno discusso la possibilità che gli hedge fund statunitensi sostengano l'investimento della TV spagnola e del produttore cinematografico per quanto concerne i diritti di trasmissione per il campionato di calcio più importante d'Italia, secondo le persone a conoscenza della questione. I funzionari di Elliott, con sede a New York, hanno incontrato il capo e co-fondatore di Mediapro, Jaume Roures, due volte questo mese a Milano, hanno confermato alcune persone, che hanno chiesto di non essere identificate perché i colloqui sono privati. Le discussioni sono preliminari e potrebbero non portare a un accordo. Il ruolo finale del fondo potrebbe essere quello di fornire finanziamenti, anche se per ora Elliott ha deciso di non andare. Mediapro, con sede a Barcellona, ​​a febbraio ha vinto i diritti TV per la massima serie italiana, Serie A, dopo aver offerto 3,15 miliardi di euro ($ 3,71 miliardi) per tre stagioni di 380 partite ciascuna in un accordo fino al 2021. Mediapro ha superato Sky Italia e Mediaset di Berlusconi. Sky ha contestato la decisione della lega calcio italiana e un tribunale di Milano ha ordinato una revisione dell'asta per garantire il rispetto della legge locale. Mediapro ha rifiutato di commentare. Un rappresentante per Elliott non è stato immediatamente disponibile per commentare. Elliott ha trovato sempre più valore nelle industrie italiane dei media e delle telecomunicazioni. L'hedge fund è diventato il secondo azionista di Telecom Italia SpA e ha sconfitto Vivendi SA in una battaglia per il controllo del board questo mese. Un accordo con Mediapro per i diritti di calcio non sarebbe la prima incursione degli hedge fund negli sport italiani. Elliott ha accettato di fornire 303 milioni di euro di finanziamenti quando l'anno scorso Berlusconi ha venduto l'AC Milan, il club italiano di maggior successo a livello internazionale. Come investitore nel più grande operatore telefonico italiano, Elliott potrebbe beneficiare di un accordo con un broker di diritti TV di calcio come Mediapro. Telecom Italia, che sta faticando a rinnovare la propria attività, potrebbe attirare i clienti trasmettendo più partite top italiane attraverso la sua rete a banda larga e i giochi potrebbero stimolare la ripresa dei propri servizi in fibra in un paese che è in ritardo rispetto ad altri in Europa in termini di velocità Internet."