Vi abbiamo raccontato del centro tecnico francese che sorge a, in Francia, e di come molte altre federazioni calcistiche ne abbiano tratto ispirazione, ma chi non è appassionato non sa chenello svolgimento della sua vicenda legata al calcio.“Nuovo Holly e Benji”. Così è stato frettolosamente definito Blue Lock, un manga shonen (cioè destinato ai ragazzi) uscito e ambientato nel 2018. In realtà, con Holly e Benji, Blue Lock ha in comune solo lo sport di cui si parla, il calcio. Invece, l’autoreha disegnato, che sarà in grado di portare il Paese del Sol Levante ad alzare la Coppa del Mondo. Il Blue Lock è la struttura nella quale il protagonista,, e altri giovani centravanti sono rinchiusi e sottoposti ad. Si tratta di un’opera a tratti estremamente psicologica, con lo spettatore che viene messo a parte dei pensieri di Isagi mentre le azioni si svolgono e i personaggi svelano tutte le loro incredibili capacità.I giovani, così sono chiamati i protagonisti della storia, si affrontano prima undici contro undici, poi in sfide, esattamentee negli altri centri tecnici federali a esso riconducibili, dove viene coltivata la tecnica prima di tutto. Non mancano i riferimenti a campioni realmente esistenti, come, né le ispirazioni nei personaggi principali come in quelli secondari.: fin dalla pronuncia del nome il parallelismo è chiaro. Non eccelle in nulla, ma ha uno spiccato senso del gol e la capacità di essere sempre nel posto giusto grazie alla sua mente analitica. Poi ci sono figure ispirate a: quasiBlue Lock, la cui versione animata è stata prodotta dallo studio 8-bit a ottobre 2022,, con vittorie su Germania e Spagna nella fase a gironi e l’eliminazione agli ottavi di finale solo ai rigori contro la Croazia. Chissà, forse nell’estremo Oriente qualcuno sta veramente cercando di allenare l’attaccante perfetto...