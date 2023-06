L'espressioneha un significato molteplice nella lingua italiana:. Nel nostro caso, entrambe le accezioni sono corrette: in questo speciale che vi proponiamo in sei giorni, Calciomercato.com indaga su come le maggiori Federazioni calcistiche europee hanno cura dei propri talenti, che a loro volta rappresentano la cura contro i periodi più bui dei rispettivi movimenti.E se vi dicessimo che il successo dellaattuale nasce da sette anni di inferno e da, la prima delle quali contro la? La coincidenza è clamorosa, ma ai tempi i francesi ebbero la forza di, oltre naturalmente a cambiare il selezionatore. Parliamo del periodo, anno in cui la Svezia appunto eliminò la Francia e accedette ai Mondiali del 1970,, quando i Bleus parteciparono finalmente ad un altro torneo internazionale: Euro 1976, quello in cui Panenka si inventò il cucchiaio e fece vincere la Cecoslovacchia ai rigori contro la Germania Ovest. La Francia si fermò al gruppo 7 vinto dal Belgio, ma uscì da imbattuta con 2 pareggi e una vittoria, e soprattutto con una macchina in funzione che stava producendo, nel cuore d’Oltralpe, alcuni dei talenti più brillanti del decennio successivo.Bisogna andare con ordine., innanzitutto, è un comune francese di neanche 1000 abitanti situato nel distretto di Yvelines, regione dell'Ile de France, quella che ha Parigi per capoluogo. Ma. L’Institut National de Footbal (INF) vide infatti la luce per volontà del presidente della Federcalcio francese (FFF)nel 1972, ma a. Dietro questo progetto c’era la brillante mente di Stefan, l’allenatore rumeno dell’Ajax di Crujiff e del Totaalvoetbal, che in quegli anni dominava l’Europa. Dopo la vittoria della Coppa Intercontinentale coi lancieri nel 1972,, e supervisionò l’alba del nuovo centro tecnico di Vichy, improntato al potenziamento della, storico punto debole dei transalpini. L’ex calciatore brasiliano Francisco, diventato tecnico federale dopo una discreta carriera in Ligue 1, ha raccontato che. Quasi un campo di addestramento militare. Il percorso fu lungo,, ma il lavoro di Kovacs e della Federazione portò alla ribalta la generazione die del carré magique, il quadrato magico, con il campione della Juve,, capaci di guidare la Francia ale al terzo posto ai Mondiali 1986. La Francia era tornata a dire la sua in campo internazionale dopo anni di buio, ma ecco chedalla scena internazionale: non c’erano altri talenti, la lampadina non si accendeva più e i Galletti, fisicamente pronti ma senza fuoriclasse,, fermandosi nel girone agli Europei del 1992. Un altro periodo di vacche magre, ma nel frattempo la Federazione non era rimasta con le mani in mano.Il Nancy, che aveva lanciato Platini, aveva dato un esempio alle altre squadre francesi, causando. La Federazione decise di estendere ai tredicenni la selezione dell’Institut, ma, e così si scelse di cambiare., con base operativa nel castello di Montjoye, nei pressi della foresta di Rambouillet:, inaugurato nel 1988 e attivo a pieno regime dal 1990, gestito in maniera diversa rispetto a Vichy, a partire dal focus: i ragazzi di Clairefontaine si concentrano sullae sullo, prima ancora che sul fisico. Ed è, rimanendo fino ad oggi tra le squadre più temibili a livello mondiale, con quella continuità che era mancata nel ciclo di Vichy. L’unica parentesi nera è stata l’ammutinamento contro il ct Domenech ai Mondiali 2010, cui la FFF ha reagito dando maggiore rilievo allanelle priorità dei centri di formazione. In particolare, Euro 2000 è stato il primo, vero successo di Clairefontaine, dato che gli attaccanti. Ma come funziona, veramente, Clairefontaine, o meglio, il Centre Tehnique National Fernand Sastre, chiamato come l’uomo che ne ha voluto fortemente la nascita?Abbiamo detto che a Clairefontaine si privilegia la tecnica, ma questo non rende l’idea di come i ragazzi vengano formati. Prima di tutto, anche solo entrare nel castello di Montjoye è un privilegio raro:, e possono allenarsi negli stessi luoghi della Nazionale maggiore. L’Institut garantisce a questi 23 ragazzi per ognuna delle due annate – dai 13 ai 15 anni –. Già, perché a Rambouillet si trovaSveglia alle 6:30, sei ore di lezione, pranzo, due di allenamento, doccia, compiti per il giorno dopo e cena, dalla domenica sera al venerdì nel tardo pomeriggio, con il weekend libero per giocare regolarmente con il club di appartenenza., oggi attaccante del Manchester United, che da giovane mostrava limiti a livello comportamentale più che tecnico. Non è stato il caso di Blaise, ex centrocampista della Juventus, entrato a Clairefontaine nella classe dell’87 come attaccante e uscito mezzala mostrando un’abnegazione e una dedizione allo studio di ogni materia, calcistica e non, fuori dal comune.. E qui entra in gioco la tecnica. Sui campi d’allenamento dell’INF, incredibile a dirsi,fino all’ultimo periodo: molto meglio il 2 vs 2, 3 vs 3, 4 vs 4,. Uno dei tecnici più importanti della storia di Clairefontaine, Gerard, ha sempre sostenuto che dopo i 16 anni l’abilità di un istruttore di influenzare le capacità di un calciatore è minima, quantificabile nel 20%. Ecco perché non si va oltre il terzo anno di formazione, lasciando poi l’incombenza ai settori giovanili dei vari club, modellati a loro volta su questo esempio anche per i ragazzi che non riescono a entrare, ma che possono comunque continuare a inseguire il professionismo. Come N’Goloperché troppo piccolo, ma venuto fuori alla distanza grazie al mostruoso dinamismo sviluppato crescendo. I requisiti per entrare a Clairefontaine oggi sono:E i ragazzini del resto della Francia? Per loro sono sorte altre 15 strutture, in tutto il Paese e non solo.Letteralmente(in Francia sono chiamate Espoirs, "speranze", le selezioni nazionali giovanili), i poles espoirs non sono altro che. Ne esistono, con altre tre strutture (Tours, La Madine e Vichy) che sono state chiuse per via di risultati non in linea con le aspettative. Di seguito un elenco, completo di alcuni dei giocatori più importanti o conosciuti che sono stati istruiti nei vari centri tecnici:, aperto nel 1990:, Anelka, Gallas,, Matuidi,. Ma anchee Benatia, che poi hanno scelto di giocare per Portogallo e Marocco, aperto nel 2005:, aperto nel 1999 e aggregato nel 2003: Tramoni (attualmente al Pisa), aperto nel 1995: Clichy, Mexes,, aperto nel 1997 in cui sono state convogliate le risorse di Tours:, aperto nel 2007:• Lin Guadalupa, aperto nel 2003 e aggregato nel 2012:, aperto nel 1995: Lenglet,, Varane., aperto nel 2020., aperto nel 2018 e dedicato al calcio a 5., aperto nel 2010., aperto nel 1997:, aperto nel 2008., a La Reunion nell’Oceano Indiano, aperto nel 2005:• S, aperto nel 2008., aperto nel 2009Riuscire ad entrare in una di queste strutturee quelli che arrivano in Nazionale si contano sulle dita di una mano. Ma questo sistema ha creato un’, tanto che il. Il sistema funziona anche per il calcio femminile, che conta su otto strutture: Pole France, Blagnac, Lievin, Merignac, Rennes, Strasburgo, Tours e Vaulx-en Velin. E’ questa un’organizzazione delle risorse federali per la cura del talento che: ve lo racconteremo ogni giorno nel come, nel quando e nel dove, nel corso di questa settimana.