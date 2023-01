. La nebbia settentrionale è il palcoscenico ideale per trasmettere queste sensazioni. Sembra scritto. Non poteva che essere una giornata così. Intatti, basta guardare il proprio orologio – od il telefono, a scelta personale – per rendersi conto della data. Oggi è il 16 gennaio,Un mito, in realtà, che non ha alcuna valenza scientifica.La sua nascita risale al 2005. Lo psicologo britannico Cliff Arnall dell’Università di Cardiff studiò la particolarità di questo terzo lunedì dell’anno.. Sulla base di ciò, con queste sigle, Arnall ha creato una vera e propria formula: {[W+(D-d)] xTQ} / (MxNa). Da ciò ne deriva una sensazione di smarrimento totale che, nel terzo lunedì di gennaio, si amplifica a dismisura.Smarrimento che i tifosi del mondo del pallone hanno vissuto ben più di una volta. Ritiri, addii, vere e proprie leggende del calcio che hanno deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Ma non solo. C’è chi ha lasciato il club di una vita, chi ha dedicato la sua carriera ad una ed una sola squadra.