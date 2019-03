Sta per cadere una pioggia di milioni sul Bayern Monaco. Il direttore del consiglio di amministrazione del club bavarese ha annunciato a Manager Magazin la firma di un accordo di partnership con Bmw. Un'intesa che porterà nelle casse dei campioni di Germania circa 800 milioni di euro nei prossimi anni.



I DETTAGLI - La casa automobilistica andrà a sostituire Audi, che è attualmente sponsor e azionista del Bayern, di cui possiede l'8,33% delle azioni. L'attuale contratto con Audi è in scadenza 2025, ma le parti sono già al lavoro per provare a risolverlo anticipatamente, così da avviare il prima possibile la nuova collaborazione con Bmw.



JUVE, JAMES SI ALLONTANA - Intanto, in Baviera iniziano a pensare alla prossima estate, che vedrà tanti cambiamenti sul mercato. Non 800 milioni, ma 42 saranno investiti per riscattare James Rodriguez dal Real Madrid. A confermarlo è stato ieri Karl-Heinz Rummenigge: "Sono sicuro che James giocherà con noi anche nella prossima stagione, Kovac apprezza molto le sue qualità". Un messaggio chiaro a tutte le squadre interessate al Bandido, in primis la Juventus.