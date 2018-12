L'attaccante ghanese del Sassuolo, ai tempi del Milan,della Pro Patria, avversaria dei rossoneri in un'amichevole invernale a Busto Arsizio il 3 gennaio 2013.- analizza Boateng in un'intervista al Corriere della Sera -. Se possibilevisto che all’epoca nei miei confronti si scagliarono 50 tifosi. A San Siro l’altra sera erano 10 mila.Poi certo in una curva ci saranno anche gli ignoranti che imitano gli altri pensando che sia giusto farlo. Provi a chiedere a, Koulibaly si sentiva male e secondo me anche qualche giocatore dell’Inter.Tanti su Instagram scrivono che sarebbe meglio(il giocatore di football americano che in forma di protesta smise di alzarsi in piedi durante l’inno statunitense, ndr), uno che perde tutto per lanciare un segnale. Non basta uno striscione di promozione antirazzismo sul campo o la pubblicità durante le partite della Champions League. Occorrono più spot e una campagna di sensibilizzazione che inizi nelle scuole.