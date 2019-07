Kevin-Prince Boateng è pronto a diventare il primo colpo di mercato della Fiorentina di Rocco Commisso. Il 32enne attaccante ghanese ex Milan, rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Barcellona, ha trovato un accordo con il ds viola Pradè per un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Meno ricco rispetto all'offerta dei tedeschi dell'Eintracht Francoforte. Sulla scelta del Boa di rimanere in Italia ha inciso il riavvicinamento con la moglie Melissa Satta.



