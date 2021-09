Jerome Boateng ha lasciato il Bayern Monaco da svincolato ed è ripartito dal Lione. Il difensore tedesco ha parlato a Sport1 della sua nuova avventura: “Non ero ansioso di trovare un nuovo club. Invece mi sono chiesto: quale squadra dovrei scegliere? Mi sono sempre detto che avrei aspettato finché non avessi avuto l'intuizione giusta. Con Lione è stato così. Mi è piaciuto il club, il progetto e gli obiettivi dell'allenatore Peter Bosz. Abbiamo avuto ottime discussioni. Hansi Flick? Mi ha detto che il Lione era un buon club a livello internazionale e che sarebbe stato felice per me se il mio trasferimento al Lione fosse completato. Prendo un ruolo di leadership, ma non voglio entrare nello spogliatoio e dire: 'Ehi ragazzi, sono il capo'. Mi considero un anello di congiunzione tra l'allenatore e la squadra e voglio portare qui la mia esperienza. E voglio trasmettere alla squadra questa mentalità vincente che ho acquisito durante la mia carriera”.