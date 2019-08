Oggi La Gazzetta dello Sport ha voluto far chiarezza sul sogno Luka Modric che circola per il Milan. E Zvone Boban, dirigente rossonero legatissimo da anni a Modrid, ha risposto una volta per tutte: "Già venti giorni fa Paolo Maldini aveva dichiarato che Luka Modric non sarà un giocatore del Milan, ma visto che si continua a parlarne e a scriverne senza nessuna base, vorrei ripetere che il miglior giocatore del mondo l’anno scorso non sarà un nostro giocatore. A quanto vedo sarà ancora a Madrid. Ovvio che sarebbe fantastico averlo, ma questa è l’unica verità".