Durissime parole di Zvone Boban all'indirizzo di Ivan Gazidis a La Gazzetta: "Il fatto che parliamo di queste cose su Rangnick non fa bene a nessuno, soprattutto alla viglia di una partita importante, come sono tutte quelle che stiamo giocando adesso. La cosa peggiore è che avviene in un momento in cui si vede un grande lavoro da parte di Pioli. Non averci avvisato è stato irrispettoso e inelegante, è stata una scorrettezza. Non è da Milan. Almeno quello che ricordavamo fosse il Milan. È una crepa profonda, difficilmente superabile. Milan unito? Ci credevo. Per il bene del club la proprietà intervenga, ma Elliott dovrà essere precisa su budget e obiettivi. Nonostante i tagli, non sappiamo che margini avremo...".