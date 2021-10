Il cuore diè (ancora) rossonero. Da una parte l'ex giocatore e dirigente del Milan è rimasto tifoso della squadra di Pioli e continua a seguirla da lontano, dall'altra però. Nel corso di un'intervista rilasciata a Sport Week che ha fatto discutere molto, Boban è uscito allo scoperto raccontando anche la sua versione del divorzio dal club rossonero: "Sono in causa con Elliott - spiega - col Milan non potrò mai esserlo". Poi aggiunge: "La squadra attuale non è ancora al livello di quella che avevamo in mente con Maldini".- Durante l'intervista elogia il lavoro da dirigente dell'amico Paolo , e manda messaggi d'amore al Milan e ai suoi tifosi. Secondo fonti vicine al fondo proprietario del club, però,. Un particolare che all'apparenza può sembrare irrilevante, ma in realtà è un dettaglio che evidentemente ha un peso, non a caso Boban ha tenuto a specificare che la causa (secondo lui) sarebbe solo verso il fondo.- L'ex dirigente rossonero è ancora molto legato ai tifosi e ai suoi anni vissuti in rossonero prima da giocatore - dal 1992 al 2001 - poi dietro la scrivania in un'esperienza decisamente più breve da giugno 2019 a marzo 2020, prima di essere licenziato con effetto immediato. Nonostante la situazione tesa e complicata, però,. Il suo cuore batte ancora per il Milan, ma dal punto di vista legale si è arrivati allo scontro.