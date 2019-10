Nel corso del 'Festival dello Sport' di Trento, il Chief Football Officer del Milan, Zvonimir Boban, ha risposto ad una provocazione del giornalista Mario Sconcerti, che si interrogasse sul motivo per cui il croato fosse tornato in rossonero. "Me lo sto chiedendo anche io" la sua risposta, salvo poi spiegare: "Era una battuta, mi piace stare al Milan".