Via vai in attacco al Marsiglia. Salutato Mario Balotelli che si è svincolato a parametro zero, il club francese pesca sul mercato argentino. Dal Boca Juniors è in arrivo Dario Benedetto.



Il suo agente Christian Bragarnik ha confermato a Fox Sports: "Non abbiamo ancora firmato, ma abbiamo raggiunto un accordo con l'OM". Sulla panchina del club francese il tecnico portoghese Villas-Boas ha preso il posto dell'ex romanista Rudi Garcia.