Daniele De Rossi resta al Boca Juniors. Il centrocampista ex Roma continuerà la sua avventura in Argentina al fianco di Carlos Tevez, anche lui confermato dalla nuova dirigenza Xeneize. I problemi muscolari che ne hanno caratterizzato l'esperienza sono stati definitivamente superati e, secondo Fox Sport, il club Azul y Oro è pronto a puntare nuovamente sul classe '82.



Ora a Roma, dove sta ricaricando le pile sfruttando la pausa del campionato argentino, è pronto a tornare a Buenos Aires nei primi di gennaio. Nel frattempo ha rincontrato i suoi vecchi compagni d'avventura Mondiale, Nesta e Pirlo, con i quali è andato fuori a cena; il 3 gennaio la partenza per l'Argentina, dove incontrerà la nuova dirigenza e quello che, salvo sorprese, sarà il nuovo allenatore: Miguel Angel Russo.