Grazie al pareggio per 2-2 sul campo del Gimnasia di La Plata, il Boca Juniors si è laureato campione d'Argentina per il secondo anno di fila con una giornata d'anticipo rispetto alla fine del campionato e 4 di vantaggio sul Godoy Cruz secondo in classifica. Per la squadra di Tevez allenata da Guillermo Barros Schelotto si tratta del 33esimo titolo nazionale, tre in meno del River Plate, e del 67esimo trofeo nella storia del club.



Il Boca si è anche garantito un posto nella prossima Copa Libertadores assieme a Godoy Cruz e San Lorenzo: si giocheranno gli altri due pass Huracan, Independiente, Racing Club e Talleres. Da stabilire anche le sei squadre qualificate alla Copa Sudamericana, già emessi invece tutti i verdetti in coda: retrocedono Olimpo Bahia Blanca, Arsenal Sarandì, Temperley e Chacarita Juniors.