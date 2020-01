Daniele De Rossi dà l'addio al calcio. L'ex Roma, infatti, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centrocampista ha scelto di dire addio al Boca Juniors e di smettere con il calcio.



Il rumor aveva iniziato a circolare nelle scorse settimane, dopo le elezioni presidenziali che avevano portato al vertice degli Xeneizes Jorge Ameal. "Non sappiamo cosa farà De Rossi, se rimane, se continuerà a giocare. Bisogna vedere tante cose. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, e ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque rivedremo il contratto" erano state le parole del nuovo numero uno degli argentini. Proprio dal Sudamerica parlano di problemi personali per l'ex capitano della Roma, che stamattina ha svolto l'ultimo allenamento con la maglia del Boca. Come riferiscono i media argentini, è attesa per le 15 locali (19 italiane) una conferenza stampa del presidente Jorge Ameal per spiegare la situazione.