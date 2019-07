Mientas define su llegada en los próximos días el italiano Daniele #DeRossi sigue su preparación física en la region de Umbria (localidad de Acquasparta) en

el un pequeño club llamado #Amc98 .

— Luis Fregossi (@LuisFregossi) July 22, 2019

Tutto è pronto, giovedì Danielei diventerà un nuovo giocatore delIl centrocampista italiano, bandiera della, mercoledì, nel giorno del suo compleanno, in serata, partirà da Fiumicino per Buenos Aires, dove arriverà alle 6 del mattino. Nel frattempo, i tifosi degli Xeneizes hanno già dedicato uno striscione all'ex 16 giallorosso: "Daniele De Rossi, benvenuto nella Repubblica Popolare della Boca. Metà +1 di aspetta. Questa è Boca".Nel frattempo,si sta tenendo in forma, allenandosi da solo in. Come riporta LaRoma24, il classe '83 sta svolgendo una preparazione fisica ad Acquasparta, nel centro sportivo del club Amc98, studiata dallo staff del Boca, inviata al diretto interessato. Che si allena e vuole farsi trovare in forma, pronto a conquistare la