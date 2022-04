"Toto" Salvio atropelló a su mujer en Puerto Madero. El jugador de Boca está prófugo y en la denuncia policial se habla de "lesiones en contexto de violencia de género" pic.twitter.com/5oTNuB9AHQ — Radioplay Con Vos - @NachoGonzalezEnElAire (@radioplayconvos) April 14, 2022

L’ennesimo episodio di violenza sulle donne torna a macchiare il mondo del calcio. Questa volta, a cascarci è, conosciuto da tutti come el Toto. L’ex esterno del Benfica, oggi stella del, è stato dAires. Ora il 31enne è indagato per “lesioni domestiche in contesto di violenza di genere”. A documentare l’accaduto con un video è la radio argentina Radioplay Con Vos.