Dopo aver conquistato il campionato argentino la scorsa stagione, il Boca Juniors ha iniziato quest'anno con l'idea non solo di riconvalidare il titolo, ma di creare la migliore squadra per provare l'assalto alla Copa Libertadores. La scelta di puntare su Hugo Ibarra per continuare ad occupare la panchina de La Bombonera, a quanto pare non è stata molto gradita, dal momento che il brutto inizio può causare un cambio di tecnico nelle prossime settimane. Secondo il quotidiano Olé, l'opzione preferita è Gerardo Martino, che è attualmente senza una squadra dopo aver lasciato la selezione del Messico.