In un'intervista concessa a Tyc Sports, il centrocampista della Juventus Leandro Paredes ha parlato del proprio futuro:



"Non tornerò presto al Boca. Ho ancora 28 anni e sono contento della mia vita qui in Europa, con la mia famiglia, con il club... Quindi non ancora. Ovviamente, come ho sempre detto, vorrei finire la mia carriera al Boca, ma non è ancora arrivato quel momento. Penso di poter giocare ancora qualche anno in Europa"