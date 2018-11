Pablo Perez, centrocampista e capitano del Boca Juniors, parla due giorni dopo l'assalto al bus degli Xeneizes da parte dei tifosi del River Plate: "Non posso andare in un campo dove non c'è sicurezza. Che succedeva se giocavamo e vincevamo? Se la gente era già pazza prima della gara, immaginate dopo... ci uccidono! Non voglio giocare in un campo dove posso morire".



"E' una vergogna quello che è successo. Ho una compagna e tre figli. Uno non può giocare in questa maniera, non può succedere. Hanno tirato sassi anche alla macchina che ci stava portando all'ospedale. L'occhio? L'irritazione è migliorata, penso di aver preso una scheggia da un bicchiere, c'erano vetri dappertutto".