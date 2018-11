INFORMACIÓN OFICIAL#LibertadoresxFOX | Desde CONMEBOL anunciaron que a las 13hs oficiales de CONMEBOL harán un recorrido por el campo de juego para verificar el estado de cara al #BocaxFOX vs. #RiverxFOX pic.twitter.com/E5emmh0S2o — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 10 novembre 2018

Tras caminar el campo, las autoridades de la @CONMEBOL acaban de decidir que a las 12 del mediodía vuelve a entrar al campo de juego y ahí toman la decisión final para saber si hay o no partido. #Superclasico. — Martin Arevalo (@arevalo_martin) 10 novembre 2018

Pioggia e cielo nero, con una tempesta di fulmini attesa per la serata: questi gli elementi che mettono in dubbio il regolare svolgimento della finale d’andata della(foto SportsCenter).- Minuto dopo minuto, come scrivono in Argentina, migliora la situazione del terreno di gioco.- Comunicato ufficiale della Conmebol: alle 13 in Argentina (le 17 in Italia) verrà effettuato un altro sopralluogo per verificare le condizioni del campo.Diminuisce la pioggia in quel di Buenos Aires, con il terreno della Bombonera che sta drenando in maniera positiva. C'è ottimismo, con la gara che sembra potersi svolgere regolarmente.Alcune fonti vicino al mondohanno parlato al quotidiano spagnolo As, spiegando che “In questo momento non esiste alcuna possibilità che la partita si giochi”. La, in programma questa sera alle 21 italiane, rischia di spostarsi un po’ più in là.