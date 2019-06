Diego Perotti, esterno offensivo della Roma, parla a ESPN di Daniele De Rossi, obiettivo di mercato del Boca Juniors: "Sarebbe ideale per questa squadra, sia per caratteristiche sia per il fatto che gli piace il Boca. E’ uno di quei giocatori che non si farebbe impressionare dalla “Bombonera” perché ha vissuto una finale di Coppa del Mondo. La pressione questo ragazzo non la sente".