Ospite di 'Tutti convocati', in onda su Radio 24, Andrea Bocelli, tenore di fama internazionale e storico tifoso dell'Inter, ha parlato così del momento della squadra nerazzurra: "Quello che mi chiedo è questo: se Lukaku ha mal di schiena, perché non metti qualcuno forse meno forte ma che almeno stia bene? Se lo hanno schierato lo stesso, mi viene da pensare che ci siano questioni di contratti di mezzo. In ogni caso, i nerazzurri hanno bisogno di tempo. Una squadra di calcio è come la scuola, non si può pretendere che appena arrivato con la bacchetta magica faccia la differenza, i giocatori devono anche andare d'accordo, vedi il diverbio Lukaku-Brozovic."